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"Trabzonspor maçı bizi motive eden bir maç olacak..."

#Adana Demirspor#Montella#Trabzonspor
Trabzonspor maçı bizi motive eden bir maç olacak...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu. Güzel bir 90 dakika olacağını bildiklerini söyleyen Montella, "Bizi motive eden bir maç olacak. Biz orada cesaretli bir şekilde kendi futbolumuzu sonuç odaklı olarak oynayacağız" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’de 20 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü lider Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda aldıkları 5-0’lık galibiyeti değerlendiren Montella, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Az oynayan futbolcularımız da güvenilebilir olduklarını bize gösterdiler. Kolay gibi gözüküyordu ama kolay bir maç değildi. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Atmosferimiz çok iyiydi. En deneyimliden en gencine kadar herkes kendini geliştirmeyi hedefliyor" diye konuştu.

Trabzonspor maçı bizi motive eden bir maç olacak...


"Çok güzel bir maç olacağını biliyoruz"

Trabzonspor’a karşı ellerinden gelen performansı göstereceklerini aktaran Vincenzo Montella, "Bizi çok motive eden bir maç. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Son 5 maçta 5 galibiyet aldılar. Çok iyi bir hazırlığımız olacak. Biz orada cesaretli bir şekilde kendi futbolumuzu sonuç odaklı olarak oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama biz oraya hazırlanıp gideceğiz. Çok güzel bir 90 dakika olacağını biliyoruz. Bizi motive eden bir maç olacak. Biz herkese karşı oynayabileceğimizi de gösterdik" ifadelerini kullandı.

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#Adana Demirspor#Montella#Trabzonspor

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