Trabzonspor ligde 228 gündür kaybetmiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Antwerp sonrası işler değişti Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...Antwerp sonrası işler değişti! Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...#Fenerbahçe
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine heykel faciası Olay oldu: Herkes bunu tartışıyorYine heykel faciası! Olay oldu: Herkes bunu tartışıyor#Heykel
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası Bakan Kocanın talimatıyla açığa alındı Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı#Şehit
Şaşırtan uygulama İsimleri cami hoparlöründen okunduŞaşırtan uygulama! İsimleri cami hoparlöründen okundu#Koronavirüs
Fedden yeni karar Yasaklıyor... Fed'den yeni karar! Yasaklıyor...#Fed
Dünya şokta Kraliçe hastaneye yattıDünya şokta! Kraliçe hastaneye yattı #İngiltere
Avrupa Liginde gecenin tartışması Çelişkili ifadeler şaşırttıAvrupa Ligi'nde gecenin tartışması! Çelişkili ifadeler şaşırttı#Galatasaray
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Alec Baldwinin tweeti şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorumAlec Baldwin'in tweet'i şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum#Alec Baldwin
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
Tam 7 hakemin bileti kesildi Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler...Tam 7 hakemin bileti kesildi! Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler... #MHK
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor ligde 228 gündür kaybetmiyor

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor ligde 228 gündür kaybetmiyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Haberin Devamı

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

- Ligde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

- Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Trabzonspor ligde 228 gündür kaybetmiyor


- Eksikler

Haberin Devamı

Trabzonspor'da yarın ki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...

Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi Dünyada bir ilk olacak...

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...