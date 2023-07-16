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Trabzonspor, Lahtimi'nin ayrılığını açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor #Lahtimi
Trabzonspor, Lahtiminin ayrılığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 16:05

Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Fas ekibi Wydad Athletic'e kiralandığını açıkladı.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübünün resmi maçlarının %75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Kulübümüze ödenecektir.

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#Transfer#Trabzonspor#Lahtimi

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