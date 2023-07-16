Trabzonspor, Lahtimi'nin ayrılığını açıkladı!

Haberin Devamı

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübünün resmi maçlarının %75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Kulübümüze ödenecektir.