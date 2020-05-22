AA
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Trabzonspor kuvvet çalıştı!
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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