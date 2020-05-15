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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Trabzonspor kuvvet çalışması gerçekleştirdi!

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Trabzonspor kuvvet çalışması gerçekleştirdi!
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise salonda çalıştı.

Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Trabzonspor kuvvet çalışması gerçekleştirdi

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