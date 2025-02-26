Trabzonspor kupada Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TRABZONSPOR GRUPTA LİDER

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 3 PUANLA 3. SIRADA

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Mendy, Lundstram, Visca, Sikan, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha Şahin, Hojer, Ayberk Karapo, Alikulov, Varesanovic, Buljubasic, Akintola, Abdülkadir Ömür, Olawoyin, Ali Sowe

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor iç sahada oynadığı son 6 maçı kazandı. Bunların 5'inde gol yemedi.

Rizespor'un son 6 maçı en az 2.5 üst skorla bitti. Bunların 4'ü toplam 5 gole sahne oldu.

İki takım arasında oynanan son 4 maçı Rizespor kazandı. Bunların 3'ü 3.5 üst skorla bitti.

İki takım arasında oynanan son 11 resmi maçın 9'unda karşılıklı gol oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %64’ü Trabzonspor galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Trabzonspor açısından ligden belki de daha önemli kupa kulvarı. Çünkü Avrupa hedefi için en makul ve kısa yol burası. İskenderun beraberliği sonrası bu maçın önemi daha da arttı. Beraberlik halinde Bordo-Mavililer'in gruptan çıkamama durumu var. Dolayısıyla mutlak galibiyet için oynayacaklardır. İç sahada çok başarılı bir grafiği söz konusu Fırtına'nın. Şenol Güneş, Gaziantep maçındaki ilk 11'le başlayacaktır. Rize ise Samsun deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak Süper Lig'de haftanın en flaş sonucuna imza attı. Çaykur Rizespor da kupada devam etmek istiyorsa, galip gelmek zorunda. Bu maçta ilk tercihim KG Var. Taraf bahsinde ise ev sahibini net önde görüyorum.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Trabzonspor'un galibiyetine 1.70 yerine 1.75, beraberliğe ise 3.38 yerine 3.56 oran veriliyor. Çaykur Rizespor'un galibiyetinin oranı ise 3.28 yerine 3.47 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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TRABZONSPOR’UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR EKSİKLERİ

Çaykur Rizezspor'da Giannis Papanikolaou ve Eray Korkmaz sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.