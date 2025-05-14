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Trabzonspor kupa serenomisine katılmadı!

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonspor kupa serenomisine katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 23:49

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor takımı, kupa seremonisinde madalya almaya çıkmadı.

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Trabzonspor takımı, finalde Galatasaray'a 3-0 yenildikleri Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde madalya almaya katılmadı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN KUPA COŞKUSU

Galatasaraylı oyuncular Türkiye Kupası’nı kaldırdı, coşku zirveye ulaştı

Maçın hemen ardından kurulan platforma gelen Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve kafilede bulunan diğer personeller, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Hacıosmanoğlu, madalya takdimi sonrası 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Kupayı alan kaptan Muslera, takım arkadaşlarının yanına giderek onlarla birlikte kupayı havaya kaldırdı. Galatasaray takımı ve taraftarların coşkusu kupanın havaya kaldırılmasının ardından zirveye ulaştı.

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Sarı-kırmızı futbolcular, kupa ile taraftarların bulunduğu tribünlere giderek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray

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