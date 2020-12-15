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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip Adana Demirspor...

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Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip Adana Demirspor...
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.15'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara da görev vermesi bekleniyor.

 

Trabzonspor kupa mesaisinde Rakip Adana Demirspor...

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