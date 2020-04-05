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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, kulüp dergisini ücretsiz erişime açtı!

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Trabzonspor, kulüp dergisini ücretsiz erişime açtı!
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Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

 

Trabzonspor, kulüp dergisini ücretsiz erişime açtı

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