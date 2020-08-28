Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi.

Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi. Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi:



"Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil)

Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil)

Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil)

Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil)

Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30'ar kişilik olduğu hatırlatıldı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!