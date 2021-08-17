Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Transferlerin performansından oldukça memnunum"

Ağaoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, son 4 yıl içerisinde hatırladığı kadarıyla sezon açılışında galibiyetlerinin olmadığını belirtti.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Ağaoğlu, "Ama tabii skor da aldatmasın. Malatyaspor, henüz hazır değil. Malatyaspor'a nazaran oldukça fazla avantajlarımız var. Sezonu erken açtık. Daha oturmuş bir takım. Ön elemede oynadığımız maçlar bunlar bizim için artı avantaj. Neresinden bakarsak bakalım farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir sonuç." dedi.

Bir gazetecinin perşembe günü Trabzonspor'un Roma ile oynayacağını maç ile ilgili sorusu üzerine Ağaoğlu, "Çok zor bir kura. Hafife alınacak bir takım değil. İtalya liginde lider bir takım. Her işte bir hayır vardır diyoruz. Oynanmamış maçın sonucunu tahmin etmek o kadar kolay değil. Çıkacağız ve oynayacağız. İnşallah Roma'yı da geçeriz. Gruplarda yolumuza devam ederiz. Söylediklerimiz temennimizin ötesine geçmez." ifadelerini kullandı.



"Transferlerin performansından oldukça memnunum"



Yapılan transferden memnun olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Ağaoğlu, şu cevabı verdi:

"Uzun bir sürecin sonunda gerçekleşen transferler var. Uzun bir süreç, yoğun çalışma, araştırma ve analiz sonucunda kulübün de finansal ve ekonomik dengelerin sonucunda yapılan transferler. Yani o süreç içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık. Oynadığımız maçlarda uyum sorunu bakımından transferlerin ne kadar erken gerçekleştirdiğimizi gördük. Transfer ettiğimiz oyuncuların yüzde 70-80 oranında katkı verdiğini gördük. Transferlerin performansından oldukça ben şahsım adına oldukça memnunum. "