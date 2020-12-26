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AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümerin mezarını ziyaret etti

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