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GeriFutbol Trabzonspor koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı 7'ye yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 22:23 | Son Güncelleme:

Trabzonspor koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı 7'ye yükseldi

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Trabzonspor koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı 7'ye yükseldi
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Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce 6 pozitif vaka açıklayan Bordo-mavililer'de toplam 7 futbolcunun testi pozitif çıkmış oldu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır.

Detaylar birazdan...

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