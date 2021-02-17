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Trabzonspor koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı 7'ye yükseldi
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce 6 pozitif vaka açıklayan Bordo-mavililer'de toplam 7 futbolcunun testi pozitif çıkmış oldu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır.
Detaylar birazdan...