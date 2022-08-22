Trabzonspor - Kopenhag maçını Danny Makkelie yönetecek

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Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak gruplara kalma şansını Trabzon'a taşımıştı.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan yayınlanacak. Spor Arena'dan bu mücadeleyi anbean takip edebileceksiniz.
Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.