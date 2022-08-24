Canlı Anlatım: Trabzonspor Kopenhag maçı

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ve Kopenhag kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Danimarka ekibi 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

Kopenhag: 0

Goller

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı; Dorukhan, Siopis; Abdülkadir, Bardhi, Djaniny; Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk.

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan yayınlanıyor. Spor Arena'dan bu mücadeleyi anbean takip edebileceksiniz.

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

TRABZONSPOR

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Danimarka'dan 2-1'lik yenilgiyle dönen Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 kaybetti.

Sezonun ilk 3 resmi maçını gol yemeden kazanmışlardı; Abdullah Avcı yönetiminde 3 resmi maç üst üste kaybetmişlikleri yok...

Bordo-mavili ekipte Edin Vişça ve Marek Hamsik sakat. Hafif sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı; durumu maç saati netleşecek.

Kadroya son eklenen isimler Marc Bartra ve Enis Bardhi'nin ilk 11'de olması bekleniyor.

Orta alanda Bardhi'nin yanında Abdülkadir Ömür ve Manolis Siopis yer alacak. Stoperde Bartra'nın partneri Vitor Hugo olacak.

Hücumun bir kanadında Trezeguet, diğerinde Djaniny forma giyecek. En ilerde Andreas Cornelius olacak.

FC KOPENHAG

Trabzonspor galibiyeti sonrası ligde de Lyngby deplasmanında 3-0 kazanan FC Kopenhag'ın Türkiye kafilesinde omuz sakatlığı bulunan Davit Khocholava ve bu 2 resmi maçı kaçıran Mohamed Daramy de yer aldı.

İki oyuncunun da son durumu maç saati belli olacak.

Tecrübeli Danimarkalı stoper Nicolai Boilesen dışında takımda göze çarpan eksik yok.

Real Sociedad'dan alınan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan, sürpriz bir şekilde ilk Trabzonspor maçında sahaya çıkmıştı. Ligde de oynadı, tamamen hazır durumda...

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İlk maçta orta alanda Rasmus Falk çok dikkat çekmişti. 6 ikili mücadele kazanmış, %90 pas isabeti ile oynayıp 2 kilit pas atmıştı.

"Falk, Zeca & Lerager" orta üçlüsü en kuvvetli oldukları bölge...

İlk maçta açılış golünü atan Viktor Claesson, 3-0 kazandıkları Lyngby maçında da 2 gol attı; onu da es geçmemek lazım.