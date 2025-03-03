Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

TRABZON İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ PEŞİNDE

Ligde aldığı 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9. Sırada bulunan Trabzonspor, üst sıralar için Konya karşına çıkıyor. Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor. Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

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KONYASPOR GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 14. sırada bulunan ev sahibi Tümosan Konyaspor ise üç maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bellona Kayserispor ve Reeder Samsunspor'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, geçen haftayı ise Net Global Sivasspor beraberliği ile kapatmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Danylo Sikan, Banza

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 10 maçın tamamında karşılıklı goller oldu.

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 5 lig maçın 3’ünü Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor’un oynadığı son 5 maçın 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Konyaspor oynadığı son 5 maçtan yalnızca 1’ini kazanabildi.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %32’si Trabzonspor’un galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Konyaspor düşme hattında. İşler iyi gitmiyor. Bu maçtan mutlaka puan almaları lazım. Trabzonspor son haftalarda Beşiktaş maçını saymazsak çok iyi gidiyor. Bu demek oluyor ki Konyaspor puan istiyorsa gol atmak zorunda. Karşılıklı goller gelecektir.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Konyaspor'un galibiyetine 2.45 yerine 2.59, beraberliğe ise 3.05 yerine 3.22 oran veriliyor. Trabzonspor'un galibiyetinin oranı ise 2.21 yerine 2.29 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da bu akşam Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan sakatlıkları nedeniyle Konya'da sahaya çıkamayacak.

Konyaspor'da ise tek eksik alt baldır sakatlığı devam eden Jakub Slowik.

SON 3 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı. Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.