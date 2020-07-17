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GeriFutbol Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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