Trabzonspor - Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar yaşamını yitirdi

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Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın heyecanına dayanamayan taraftar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Eyüp Yusuf (45) takımının ilk golünden sonra maraton tribününde fenalık geçirdi.

Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRABZONSPOR'DA TAZİYE MESAJI

Kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yavuz’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

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Hayatını kaybeden Eyüp Yusuf