Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 39. kez karşılaşacak. Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Trabzonspor, ligde 27 puanla 8. sırada yer alırken, İttifak Holding Konyaspor ise 22 puanla 13 sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Ligde üç maçtır kaybetmeyen ancak son Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu akşam sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından yeniden ligde çıkışa geçmek istiyor. İşte, Trabzonspor Konyaspor maçının ayrıntıları...
Trabzonspor ile Konyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşma, saat 19.00da başlayacak.
Müsabaka, beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
YENİ TRANSFER BERAT'IN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor'da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir'in, Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunması bekleniyor.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11'inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan'ın yerine Pereira, Hossein'inin yerine de Hugo'ya forma verebileceği öğrenildi.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bordo-mavililer'de 3er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11i şöyle: Uğurcan- Pereira, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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