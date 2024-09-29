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Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

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#Süper Lig#Trabzonspor#Konyaspor
Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:15

Trabzonspor ve Konyaspor, Süper Lig 7. haftada kozlarını paylaşacak. Şu ana kadar oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavili ekip bu akşam sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Diğer taraftan iki ekip bugünkü maçla 47’nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor’un 23, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı. Peki Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Trabzonspor, sahasında Konyasporu ağırlayacak. Bordo mavili takım lig sıralamasında topladığı 5 puanla 14’üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8’inci sırada yer alıyor. Paparapark’ta oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın kanalı...

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Süper Lig’in 7’inci haftasında yarın Konyaspor’u konuk ediyor. Paparapark’ta saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheıro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Draguş, Cham, Nwakeeme, Banza.

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KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Konyaspor

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