Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, oynanacak? Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

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Trabzonspor, sahasında Konyasporu ağırlayacak. Bordo mavili takım lig sıralamasında topladığı 5 puanla 14’üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8’inci sırada yer alıyor. Paparapark’ta oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı yayın kanalı...
TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Süper Lig’in 7’inci haftasında yarın Konyaspor’u konuk ediyor. Paparapark’ta saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheıro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Draguş, Cham, Nwakeeme, Banza.
KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut.