Çeyrek finale adını yazdırarak rotasını yeniden Süper Lig’e çeviren Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu’nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi Altaş Denizlispor’u 2-1 mağlup edip, çeyrek finale yükselen Trabzonspor, rotayı yeniden lige çevirdi. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, alacağı 3 puanla zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor.
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Hassan'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Konyaspor, ligin 6'ncı haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı lider Trabzonspor ile bugüne kadar 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 22 mağlubiyet, 14 de beraberlik aldı.