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Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'la oynayacağı maçtan puanla dönmeyi hedefliyor. Konyaspor, Ligde şu anda 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Konyaspor maçının detayları...

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 Çeyrek finale adını yazdırarak rotasını yeniden Süper Lig’e çeviren Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu’nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi Altaş Denizlispor’u 2-1 mağlup edip, çeyrek finale yükselen Trabzonspor, rotayı yeniden lige çevirdi. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, alacağı 3 puanla zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor.

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Hassan'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Konyaspor, ligin 6'ncı haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı lider Trabzonspor ile bugüne kadar 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 22 mağlubiyet, 14 de beraberlik aldı.

 

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