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Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman? İşte müsabakanın tarih bilgisi

#Trabzonspor-Konyaspor Maçı#Maç
Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman İşte müsabakanın tarih bilgisi

Trabzonspor’da rota yeniden Konyaspor. Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi Altaş Denizlispor’u 2-1 mağlup edip, çeyrek finale yükselen Trabzonspor, rotayı yeniden lige çevirdi. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, biletleri günler öncesinden tükenen karşılaşmaya moralli çıkıp, alacağı 3 paunla zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Altaş Denizlispor’u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, gözünü lige çevirdi. Ligde rakipleriyle açık ara farkla zirvede olan bordo mavililer 2 kupayı birden müzesine götürüp, taraftarını mutlu etmek istiyor. 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor’u evinde ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, biletleri günler öncesinden tükenen karşılaşmaya moralli çıkıp, alacağı 3 puanla zirvedeki yerini de perçinlemeyi hedefliyor. İşte, Trabzonspor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...

MAÇ NE ZAMAN?

Çeyrek finale adını yazdırarak rotasını yeniden Süper Lig’e çeviren Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına ara vermeden hazırlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yolunda bir engeli daha aşan ve kente moralli dönen bordo mavili takım bugün saat 16.00’da ligin 25’inci haftasında oynayacağı karşılaşma için çalışmalarına başlayacak.

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Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda yaptığı rotasyonla Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Nwakaeme, Edin Visca, Dorukhan Toköz gibi as oyuncular dinlendirilirken fazla forma şansı bulamayan oyuncular ve yeni transferler performanslarını sergiledi.

KOUASSİ UMUT VAAT EDİYOR

Trabzonspor’un devre arasındaki ilk transferi Jean Evrard Kouassi ligin 24’üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçında kadroda yer almış fakat forma şansı bulamamıştı. 2021 yılı Ağustos ayından bu yana hiçbir kulüp takımında resmi maça çıkmayan Kouassi, ilk kez 11’ler arasında çıktığı maçta çeyrek finali getiren gole imzasını attı. Çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Kouassi’nin performansı beğeni alırken ilerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalar için umut vaat etti. Kouassi'nin maçın 69'uncu dakikasında attığı kafa golü de ofsayt takılarak geçerli sayılmadı.

 

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#Trabzonspor-Konyaspor Maçı#Maç

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