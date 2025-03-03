Trabzonspor, Konya'da ilk deplasman zaferi peşinde!

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Bordo mavililerde sakat olan Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Jabol-Folcarelli ve Enis Destan forma giyemeyecek.

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK’yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup eden bordo mavililer, Konyaspor’u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.