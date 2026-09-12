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Trabzonspor, Konya'da 3 puan peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Konyaspor
Trabzonspor, Konyada 3 puan peşinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Fırtına lige 4'te 4 yenilgi ile başlayan yeşil beyazlı ekibe konuk olacak.

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Fatih Tekke’nin takımdan ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir ile ilk maçında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen Trabzonspor bugün, ligde henüz puanı olmayan TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

55 hafta sonra Süper Lig’deki en farklı galibiyetini elde ederek moral bulan bordo mavililer, çıkışını Konyaspor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor’da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi sakat.

İlk 4 maçını kaybeden, geçen sezon ile birlikte 7 maçlık bir yenilgi serisi bulunan Konyaspor kötü gidişe dur demek isterken, yeşil beyazlılarda da Enis Bardhi kırmızı kart cezalısı nedeniyle

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Muhtemel 11'ler;

Trabzonspor, Konyada 3 puan peşinde

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SÜPER LiG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

17.00 | Samsunspor - Çorum FK
17.00 | Eyüpspor - Ç.Rizespor
20.00 | Alanyaspor - Göztepe

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#Trabzonspor#Süper Lig#Konyaspor

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