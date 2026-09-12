Trabzonspor, Konya'da 3 puan peşinde!

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Fatih Tekke’nin takımdan ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir ile ilk maçında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen Trabzonspor bugün, ligde henüz puanı olmayan TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

55 hafta sonra Süper Lig’deki en farklı galibiyetini elde ederek moral bulan bordo mavililer, çıkışını Konyaspor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor’da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi sakat.

İlk 4 maçını kaybeden, geçen sezon ile birlikte 7 maçlık bir yenilgi serisi bulunan Konyaspor kötü gidişe dur demek isterken, yeşil beyazlılarda da Enis Bardhi kırmızı kart cezalısı nedeniyle

Muhtemel 11'ler;

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SÜPER LiG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

17.00 | Samsunspor - Çorum FK

17.00 | Eyüpspor - Ç.Rizespor

20.00 | Alanyaspor - Göztepe