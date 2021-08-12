Trabzonspor, Konferans Ligi'nde devam etmek için Molde deplasmanında! Bu maça iddaa oynayanların %33'ü...

Bu bir ilandır

MOLDE

- 15 haftası geride kalan Norveç Eliteserien'de lider durumda bulunan Molde, Trabzon'dan da 3-3 beraberlikle dönmüştü.

- Norveç'e dönüşte tam 9 gollü bir lig maçı oynayan Molde'de rövanş öncesi Fredrik Aursnes, Feyenoord'a satıldı. Takımın orta alanda savunma yükünü çeken önemli bir isimdi. Yokluğu hissedilir...

- Trabzonspor maçında atılan 3 golün 2'si Ola Brynhildsen'den gelmişti. Ligdeki Haugesund maçında ise 5 golün 3'ü Ohi Anthony Omoijuanfo'dan geldi.

- TD Erling Moe; "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var. İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkartacağız..." dedi.

- "Deplasman golü" kuralı geçerli olmadığı için her türlü beraberlikte eşleşme uzatmaya gidecek.

TRABZONSPOR

- Temsilcimiz Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Tokez, Koita ve Abdülkadir Ömür deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Abdullah Avcı ilk maçta, orijini sağ bek olan Bruno Peres'i solda oynatmıştı. Bu kez sol bekte Anders Trondsen'i kullanıp, Peres'i esas yerine çekebilir.

- Hücumda Anthony Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny izleyeceğiz. Orta alanda da ilk maçta olduğu gibi "Berat, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü görev yapacak.

- İlk maçın son anlarında penaltı kaçıran Bakasetas için Avcı; "Bakasetas üzülmesin. Bugün her şeyi yaptı. Penaltı kaçırmalar futbolda var..." demişti.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Molde son 7 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Trabzonspor bu sezon hazırlık maçları da dahil oynadığı 5 maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Konferans Ligi ön eleme rövanş karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%33'lük kesim Trabzon'da 3-3 biten maçın rövanşında, Molde deplasmanında temsilcimize güveniyor...

%21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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