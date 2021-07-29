Trabzonspor konferans ligi maçı ne zaman?
Trabzonspor konferans ligi maçı için geri sayım başladı. UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlanan konferans ligi, pek çok ülkeden onlarca takıma müsabaka şansı verecek. Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alan konferans ligine ülkemizden Trabzonspor katılacak. Peki, Trabzonspor konferans ligi maçı ne zaman oynanacak? İşte, o bilgiler
Trabzonspor konferans ligi maçı 5-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor'un rakibi, Molde-Servette maçının galibi olacak. UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.
Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.
Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.