MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, Kerem Baykuş'u Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
GeriFutbol Trabzonspor, Kerem Baykuş'u Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Kerem Baykuş'u Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, Kerem Baykuş'u Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.

21 yaşındaki orta alan oyuncusuyla kulüp tesislerinde, yönetim kurulu üyesi Mehmet Turhal'ın hazır bulunduğu imza töreninde, sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Turhal, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi Trabzonspor'umuzdan yaptık. Kerem'in yetenekli olduğunu biliyoruz. Kulübümüze önemli katkılar yapacaktır. Sonrasında da Trabzonspor'a daha iyi şekilde dönecektir." dedi.

Kerem Baykuş ise hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada forma şansı bulup kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Bu sezonu iyi geçirip Trabzonspor'a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu. 

Trabzonspor, Kerem Baykuşu Hekimoğlu Trabzona kiraladı

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi