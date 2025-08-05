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Trabzonspor, Kazeem Olaigbe’yi Trabzon'a getirdi!

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#Trabzonspor#Belçika#Rennes
Trabzonspor, Kazeem Olaigbe’yi Trabzona getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 21:59

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi. Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı.

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#Trabzonspor#Belçika#Rennes

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