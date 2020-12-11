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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Trabzon kafilesinin, Hes Kablo Kayserispor maçı için saat 18.45'te THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

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