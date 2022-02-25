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Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgisi

#Süper Lig#Trabzonspor#Kayserispor
Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro bilgisi

Trabzonspor Kayserispor maçı ile iki takım 27. haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği 16 maçın sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini 2016/17 sezonunda aldı. Bordo-mavili ekip, rakibini ağırladığı bu karşılaşmalarda toplam 40 gol sevinci yaşadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, Mayıs 2017'deki 3-2'lik galibiyetten bu yana rakibini mağlup edemiyor. Evinde oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında 20+ maçlık bir süreç yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 deplasman maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i 1-0 yenerek aldı.

Trabzonspor bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım konumunda, Kayserispor ise açılış golünü bulduğu karşılaşmalarda rakiplerine en fazla puan hediye eden ekip.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol yiyen iki takımdan biri. Geride kalan 26 haftalık süreçte bu şekilde Kayserispor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip Kasımpaşa.

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Trabzonspor'un Kayserispor'a attığı son üç golün sahibi olan Anastasios Bakasetas'ın, Süper Lig kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı üç takımdan biri Kayseri ekibi. Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu dört maçta henüz golle tanışamayan Mame Thiam, bu karşılaşmalarda biri isabetli sadece iki şut çekebildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı takımları konuk ettiği altı Süper Lig maçının beşini kazanan Abdullah Avcı, tek puan kaybını rakip fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada yaşadı. Trabzonspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçından puan çıkaramayan Hikmet Karaman'ın, kariyerinde üst üste yedi yenilgi aldığı iki rakibi bulunuyor: Beşiktaş & Fenerbahçe.

Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro bilgisi

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Kayserispor

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