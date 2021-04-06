Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun ilk yarısında Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor, en son 2012/13 sezonunu rakibini mağlup edemeden tamamladı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son 11 maçın 10'unu kaybeden ve toplam 31 gol yiyen Kayserispor, tek puanını bu sezon Galatasaray deplasmanında aldı. Bu sezon evinde altı maç kaybeden Trabzonspor, Süper Lig tarihinde sadece bir sezonda daha fazla iç saha yenilgisi aldı.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan Djaniny, önceki 13 karşılaşmada yaptığı katkıyı geride bıraktı.

2021 takvim yılında Kayserispor'un en golcü oyuncusu olan İlhan Parlak, 2020 senesinin tamamında rakip filelere üç Süper Lig golü gönderebilmişti. Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'deki üçüncü asistini son karşılaşmada yapan Aaron Lennon , kariyerinde daha fazla gol pasını en son 2012/13 Premier Lig sezonunda verdi. Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.

BORDO-MAVİLİLERİN GALİBİYETLERDE 29-7 ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.