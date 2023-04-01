Canlı anlatım: Trabzonspor Kayserispor maçı

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Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 1-2 KAYSERİSPOR

İlk yarı oynanıyor...

Goller: 1' Emrah Başsan, 3' Gomez, 20' Thiam

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdükadir, Yusuf, Markoıvic, Visca, Gomez

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Son iki Süper Lig maçından 6 puan alan Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste üç karşılaşmayı galibiyetle geçmek istiyor. Bordo-mavililer 3+ maçlık galibiyet serisi yakaladığı son sürecin son ayağında Kayserispor'u evinde 3-2 mağlup etmişti. Bu sezon Süper Lig'de en az maçı berabere biten takım olan Kayserispor, lig tarihinde 25'inci karşılaşmalar itibarıyla en az beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.

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Trabzonspor bu sezon Alanyaspor ile birlikte iç sahada topladığı puan ile deplasmanda aldığı puan arasında en fazla pozitif fark olan iki Süper Lig takımından biri. Bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım Trabzonspor. Kayserispor ise şu ana kadar Antalyaspor ile birlikte rakip kaleye gönderdiği isabetli kafa şutlarını en yüksek yüzdeyle gole çeviren iki ekipten biri konumunda.

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kayserispor'a karşı sahaya çıkacak. Kayserispor'a rakip olduğu son iki lig maçında da gol atan Umut Bozok'un, Süper Lig kariyerinde üst üste üç karşılaşmada filelerini havalandırdığı tek rakibi Adana Demirspor. Trabzonspor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Mame Thiam, Türkiye kariyerinde ilk kez bir rakibinin filelerini üst üste üç karşılaşmada havalandırmak istiyor. Profesyonel kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Trabzonspor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Emrah Başsan, bu gollerin sadece birini Süper Lig'de kaydetti.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

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Trabzonspor Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından CANLI olarak yayınlanıyor.