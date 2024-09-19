Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig erteleme maçı!

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Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Süper Lig’de 3. hafta oynanması gereken ve Avrupa maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar bu hafta oynanıyor. Şenol Güneş’in öğrenciler Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Beşiktaş karşısında çıkan Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor’un da ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçı olan Trabzonspor - Kayserispor mücadelesi 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetirken Papara Park’ta oynanacak mücadelenin yardımcı hakemleri Deniz Caner Özaral ve Bersan Duran olacak.

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Trabzonspor-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Denswil, Batagov, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Dragus

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Mehmet, Nazon, Cardoso, Aylton

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.