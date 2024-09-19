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Canlı anlatım: Trabzonspor Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor - Kayserispor#Trabzonspor - Kayserispor Hangi Kanalda
Canlı anlatım: Trabzonspor Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 19:00

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-1 KAYSERİSPOR

GOL: 12' Hasan Ali

İlk yarı oynanıyor...

10. dakikada Attamah'ın kullandığı penaltıda Uğurcan gole izin vermedi.

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Cihan, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kayserispor mücadelesi saat 20.00’da başladı. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

 

 

 

 

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#Süper Lig#Trabzonspor - Kayserispor#Trabzonspor - Kayserispor Hangi Kanalda

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