Canlı anlatım: Trabzonspor Kayserispor maçı

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR 0-1 KAYSERİSPOR
GOL: 12' Hasan Ali
İlk yarı oynanıyor...
10. dakikada Attamah'ın kullandığı penaltıda Uğurcan gole izin vermedi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Cihan, Draguş
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon
Trabzonspor - Kayserispor mücadelesi saat 20.00’da başladı. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.