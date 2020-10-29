Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Ekuban ve Hüseyin Türkmen yok...
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.
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