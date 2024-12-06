Trabzonspor - Kasımpaşa maçının heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli'de!

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İlandır.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ve Şenol Güneş ile yoluna devam eden Trabzonspor ise toparlanmaya çalışıyor. İlk galibiyetini 6. haftada alabilen ve son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet alan Şenol güneş'in öğrencileri, 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Kasımpaşa ise ligde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. Son olarak Sivas deplasmanından golsüz dönen İstanbul ekibi, 14. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Cihan, Draguş, Banza

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Kasımpaşa: Gianiotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Da Costa

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

- Kasımpaşa bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçını da kaybetmedi. (3G, 3B)

- Trabzonspor ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %31’i ev sahibinin kazanmasını bekliyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Trabzonspor kazanırın oranı 1.88; beraberliğin oranı 3.20; Kasımpaşa kazanırın oranı ise 3.11.