Trabzonspor - Kasımpaşa maçında çok konuşulan penaltı kararı! Kasımpaşa'dan tepki: Komik! İnanamıyorum

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

İKİ PENALTI KARARI

Maçın hakemi Zorbay Küçük, karşılaşmada iki kez penaltı kararı verdi. 38. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda Uğurcan'ın ceza alanı çizgisindeki müdahalesinde önce faul düdüğü çalan Küçük, VAR'dan pozisyonun ceza alanı içinde olduğu uyarısını aldı ve beyaz noktayı gösterdi.

77. dakikada ise topsuz alanda Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın ceza alanı içindeki mücadelesinde VAR'dan izleme tavsiyesi geldi.

Ekran başına giden Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Kevin Rodrigues'e de sarı kart çıktı.

Trabzonspor'un kazandığı penaltı, sosyal medyada çok konuşuldu.

KASIMPAŞA'DAN TEPKİ: KOMİK PENALTI

Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ve futbolcular Da Costa ile Cafu, penaltı kararına tepki gösterdi.

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Da Costa: Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor.

Cafu: Elimizden geleni yaptık. Bazen kazanmanıza izin vermiyorlar. Kariyerimde daha önce görmediğim hata gördüm. Birçok şey var. Verilen penaltıyla, temasın alakası yok diye düşünüyorum. Bunların gördükten sonra utanç duygusu oldu. Kendimizi çok kötü hissettik. Türk futbolu gelişmeye devam etmek istiyorsa daha iyi kararlar alınmalı. Kötü kararlar nedeniyle hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum.

Hakan Keleş: Komik bir penaltı! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı. Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli.

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