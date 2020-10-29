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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:02 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır!

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Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Öte yandan teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak, poz verdi.

 

Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

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