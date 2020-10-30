Kasımpaşa'yı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 10 gol gönderdi. Trabzonspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa, bu galibiyetleri aldığı iki deplasman karşılaşmasında 11 gol atarken, diğer 11 karşılaşmanın toplamında sekiz gol kaydedebildi. Süper Lig'de iki maçtır sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, üst üste üç yenilgiyi en son 2016/17 sezonunda almıştı.

Deplasmanda beş maçtır kazanamayan Kasımpaşa, son olarak 2014/15 Süper Lig sezonuna daha uzun bir dış saha galibiyet hasretiyle başlamıştı. Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu üç Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, daha öncesinde 13 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Geçen sezonun başından bu yana öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor, bu sezon skor avantajı yakaladığı üç karşılaşmada 5 puan bıraktı. Trabzonspor bu sezon hiçbir haftayı bay geçmemesine rağmen Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren takım konumunda. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa.

Bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısını kaydeden Benik Afobe, bu golleri beş isabetli şutta buldu. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %75'ine doğrudan katkı sağlayan Aytaç Kara, takımının Trabzonspor filelerine gönderdiği son golün de sahibiydi.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Trabzonspor Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek. Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.