Canlı anlatım: Trabzonspor Kasımpaşa maçı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar Sadece birkaç metre kaldıKritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar! Sadece birkaç metre kaldı#Fas
Koça sert eleştiri: Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettinizKoç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Bakan Dönmezden Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğizBakan Dönmez'den Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğiz #Fatih Dönmez
Canlı: Maçta erken golCanlı: Maçta erken gol! #Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
İşte kavganın perde arkasıİşte kavganın perde arkası!#Özer Hurmacı
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Trabzonspor Kasımpaşa maçı

#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa
Canlı anlatım: Trabzonspor Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

TRABZONSPOR 1-0 KASIMPAŞA

GOL: 6' Visca

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece üçünde karşılıklı goller atıldı ancak bu karşılaşmalar toplam 34 gole sahne oldu. Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı. Süper Lig'deki son beş maçını kazanan Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Haberin Devamı

İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, tek puan kaybını sahasında İstanbul Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak yaşadı. Trabzonspor forması giyen Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Kasımpaşa. Bosna-Hersekli oyuncu, İstanbul ekibiyle karşılaştığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı ve en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Kasımpaşa. Bu sezon Süper Lig'de en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kasımpaşa forveti Umut Bozok, görev yaptığı son altı karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs