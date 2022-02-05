Canlı anlatım: Trabzonspor Kasımpaşa maçı

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

TRABZONSPOR 1-0 KASIMPAŞA

GOL: 6' Visca

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece üçünde karşılıklı goller atıldı ancak bu karşılaşmalar toplam 34 gole sahne oldu. Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı. Süper Lig'deki son beş maçını kazanan Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

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İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, tek puan kaybını sahasında İstanbul Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak yaşadı. Trabzonspor forması giyen Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Kasımpaşa. Bosna-Hersekli oyuncu, İstanbul ekibiyle karşılaştığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı ve en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Kasımpaşa. Bu sezon Süper Lig'de en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kasımpaşa forveti Umut Bozok, görev yaptığı son altı karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.