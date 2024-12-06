Canlı anlatım: Trabzonspor Kasımpaşa maçı

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Trendyol Süper Lig 15. hafta açılış maçında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

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TRABZONSPOR 0-0 KASIMPAŞA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Batagoc, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK! NWAKAEME KADROYA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

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Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.