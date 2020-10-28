AA
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak
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