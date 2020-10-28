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GeriFutbol Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.



Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak

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