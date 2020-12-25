MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor karşısında Diagne'nin yerine Galataasaray'da kim oynayacak? Falcao döndü ama...
GeriFutbol Trabzonspor karşısında Diagne'nin yerine Galataasaray'da kim oynayacak? Falcao döndü ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Trabzonspor karşısında Diagne'nin yerine Galataasaray'da kim oynayacak? Falcao döndü ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor karşısında Diagne'nin yerine Galataasaray'da kim oynayacak? Falcao döndü ama...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de Fatih Karagümrük mağlubiyetini Göztepe karşısında telafi eden Galatasaray’da, Trabzonspor karşısında da tek hedef galibiyet.

Ligde bir haftayı bay geçtiği için maç eksiğiyle puan tablosunda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 15’inci haftada bordo-mavililer karşısında kazanıp zirvenin sahibi olmak istiyor. Yarın deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzon maçı için yola çıkan Galatasaray’da karşılaşma öncesi iki iyi, bir kötü haber var.

FALCAO DÖNDÜ, DİAGNE KALDI

Galatasaray’da sakatlıktan çıkan Radamel Falcao 62 gün sonra maç kadrosuna dahil oldu. En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Ankaragücü maçında cezalı olduğu için oynamazken, 5 Kasım’daki antrenmanda sakatlanmış ve takımdan uzak kalmıştı. Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan Falcao, 62 gün aranın ardından maç kadrosuna girdi. Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao’ya 1 maç ceza verilirken, Brezilyalı stoper de Trabzon maçında görev yapabilecek.

Kötü haber ise son dakikada geldi. Son haftaların yıldız ismi Mbaye Diagne, ailesindeki bir kişinin covid-19 testi pozitif çıkınca tedbir olarak kadroya alınmadı.



OĞULCAN’A DOĞRU

Mbaye Diagne’nin yokluğunda Radamel Falcao kadroda olsa da fiziksel olarak yüksek seviyeye henüz çıkmadığı için Trabzonspor maçında santrfor bölgesinde ibre Oğulcan Çağlayan’dan yana. Önce genç futbolcunun, ilerleyen dakikalarda da maçın seyrine göre Falcao’nun görev yapması bekleniyor.

7’NCİ KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerlerinde 7’nci defa karşı karşıya gelecek. İki isim arasında son yıllarda sıkı bir rekabet oluşmuştu. Önceki 6 maçta, Fatih Terim’in takımları iki defa galip gelirken, Abdullah Avcı da iki kez güldü. Diğer maçlarda eşitlik bozulmadı.

Abdullah Avcı ve Fatih Terim yeniden karşı karşıya 19 yıl önce...
Abdullah Avcı ve Fatih Terim yeniden karşı karşıya! 19 yıl önce...

TERİM-AVCI REKABETİ

21.05.2000 Galatasaray-İstanbulspor 1-1

11.09.2011 İstanbul BB-Galatasaray 2-0

15.04.2018 Galatasaray-Başakşehir 2-0

15.12. 2018 Başakşehir-Galatasaray 1-1

19.05.2019 Galatasaray-Başakşehir 2-1

27.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0

Trabzonspor karşısında Diagnenin yerine Galataasarayda kim oynayacak Falcao döndü ama...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle