MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor!
GeriFutbol Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, İrlanda ekiplerinden, Drogheda ile yeni stadyumunda hazırlık maçı yapmak istediğini duyurdu.

Trabzonspor, kardeş kulüplerden İrlanda'nın Drogheda ekibiyle yeni statta bir hazırlık maçı yapmak istediğine açıkladı.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan İngilizce paylaşımda, "Hey Drogs, çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

 

Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle