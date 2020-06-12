Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istiyor!

Trabzonspor, kardeş kulüplerden İrlanda'nın Drogheda ekibiyle yeni statta bir hazırlık maçı yapmak istediğine açıkladı.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan İngilizce paylaşımda, "Hey Drogs, çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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