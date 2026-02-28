Trabzonspor-Karagümrük maçı sonrası yazdı: Genlerine uzak tribün

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 28'de Daniele Verde attı.

MEHMET AYAN YAZDI: GENLERİNE UZAK TRİBÜN

Hürriyet spor yazarlarından Mehmet Ayan, maç sonrası Trabzonspor'u değerlendirdi:

Sahaya bakınca Pina yedek, üçlü mü dörtlü mü olduğu belli olmayan defans anlayışı başta olmak üzere birçok yenilik(!) vardı.

Gaziantep maçı benzeri bir tutuklukla başlayan Karagümrük karşılaşmasında ilk gol yine bildik Trabzonspor skoruydu! Biri ortalayacak, Onuachu kafa vuracak. İlerleyen dakikalarda da bir diğer cılız vuruş. İlk yarı sonunda ev sahibinin rakip ceza sahası topla buluşma sayısı sadece 2... Bu pozisyonlar yani... Verde ile Babicka’nın 3. dakikada girdikleri pozisyon defansın şeffaflığını gösterdi.

Verde, 28’de benzer aksiyonda golü buldu. Kötü bir ilk yarı oldu... İkinci yarıya Okay ile Zubkov’u sahaya atarak başlayan Trabzonspor, Nwaiwu’nun benzer korner sonrası golüyle maçı eline aldı. Karagümrük’ü yenmelerinden dolayı şenlikler düzenlenmeyecek kentte.

SORGULAMALIYIZ

Ama şunu sorgulayacağız şehirde... Kombineler dışında 1000 civarı bilet satılırken, tribünlerin ekrandan görülen neredeyse %80’i boştu. Kombinesi olan da gelmemişti yani! Ramazan ayı mı? İftar vakti 18.06... Maça 2 saat kala... Yarım saatte evinde oruç açsan 90 dakikada Of’tan da, Akçaabat’tan da, Maçka’dan da maça yetişirsin. Trabzon, Trabzonspor’a uzak duruyor. Halen, şampiyonluk iddiasında bu takım. Matematiksel olarak bitmediği sürece destek şart.

Fatih Tekke hoca boş tribünü hak etmiyor. Yazıdan TRABZON ŞAMPİYON OLABİLİR fikri çıkarmayın. Ama bizim bildiğimiz bordo mavi tribünler ülkenin şampiyon tribünleridir. Fenerbahçe maçında da, Liverpool maçında da, Akçaabat maçında da, Karagümrük maçında da... Tribünler genine uygun davranmıyor.