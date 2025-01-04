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Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'un konuğu!

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#Trabzonspor#Samsunspor#Süper Lig
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunsporun konuğu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

19 puanlı bordo mavililer ile 30 puanlı kırmızı beyaz siyahlıların mücadelesini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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Süper Lig’in flaş takımı Reeder Samsunspor ve hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen.

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Haftaya 19 puanla 13. sırada giren Trabzonspor’da cezalı Mendy ve sakat olan Savic, 30 puanla üçüncü basamaktaki Samsunspor’da ise Noel tatilinden geç döndükleri için kadroya alınmayan Ntcham, Dimata, Laura, Tait ve cezalı Van Drongelen forma giyemeyecek.

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Ligde en son Bodrum’u 1-0 yenen bordo mavililer, galip geldikleri takdirde bu sezon ilk 2 maç peş peşe kazanacak. Fırtına rakibine üstünlük sağlarsa 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine de son vermiş olacak.

6- Samsun evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybetmedi (4G, 2B). Kırmızı beyazlılar buna karşın son 2 lig maçında gol atamadı.

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Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunsporun konuğu

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#Trabzonspor#Samsunspor#Süper Lig

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