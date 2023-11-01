Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe'nin Tadic videosuna cevap! "İşimize bakıyoruz..."

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Uğurcan Çakır'ın açıklamalar şu şekilde:

"BÜYÜK MAÇLAR HER ZAMAN FARKLI"

"Büyük maçların konsantresi farklı oluyor. Saha dışına çıkmıyorum. Fenerbahçe sezona iyi başladı. Hocamızın dediklerini yaparsak iyi bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Biz iyi bir takımız ve iyi bir hocaya sahibiz. Büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor bu konuda bir sıkıntı yok. Alanyaspor, Karagümrük maçlarını oynadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Fenerbahçe bu sezona iyi başladı. Sonuçlardan da belli oluyor. Bizde Trabzonspor’uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Kazanmak için oynayacağız. Çalışıyoruz. Bu haftayı iyi değerlendireceğiz. Analizimizi de yaptık. Çalışacağız ve hafta sonu göreceğiz."

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"İŞİMİZE BAKIYORUZ"

"Saha dışı yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Biz Trabzonspor’uz çalışıyoruz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, kazanmak için oraya gideceğiz ve umarım öyle olacak. Saha dışındaki olayları pek ilgimizi çekmiyor. Çünkü zaten büyük maçların konsantrasyonu, motivasyonu ayrı oluyor. Fener sezona iyi başladı, ama bizde kalitemizi biliyoruz. Özellikle hocanın çalıştırdıklarını, rakibin zayıf yönleri üzerinde çok tekrar yaparsak iyi maç geçireceğimizi düşünüyorum. Yani dışarda olan olaylar, paylaşımlar ekstra motivasyon yaratmıyor. Zaten maçın motivasyonu büyük. Fenerbahçe iyi takım. Yıllardır karşılaştığımız camia. Biz iyi bir takımız, iyi hocaya sahibiz. Takım arkadaşlarım iyi çalşıtı, hocanın istediklerini yapmaya çalıştı. Büyük maçların konsantrasyonu ayrı oluyor. Konsantrasyondan yana sıkıntı yok. İnşallah iyi bir oyunla, iyi bir skor alırız"

MONTELLA VE MİLLİ TAKIM

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"Milli takımda değişim süreci oldu. Takım hem Hırvatistan hem de Letonya maçında hocanın gösterdiklerine uyum sağladı.Hocanın aurası ve istediklerini net şekilde anlatması bu maçlarda bize yardımcı olmaya çalıştı.Ben bana güvenenlerin, güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Bunu da yaptığım için mutluyum"

NWAKAEME ÖZLEMİ

"Şu an takımdaşlık, geçen seneye oranla çok daha iyi. Çünkü, bir çok yeni arkadaşımız katıldı ve futbolda uyum sağlamak kolay olmuyor. Arkadaşın için mücadele edersen, bir fazlasını sahada verirsen galibiyetlerle uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Ben bu seneki kadronun geçen seneye oranla daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Galibiyetlerle ve takımdaşlık uyumu sağlanacaktır. Abdullah hoca da buna vurgu yapıyor. Bu sene daha iyi takımdaşlık ve arkadaşlık var. Sonuçları alıp bunu hızlandırmak gerekiyor. 2 sene önce Abdullah hoca bunu fazla istemedi. Oyuncu profilleri direk oyunda ve 3. Bölgede saklayan oyuncularımız var. Onuacu var ama kanatlarda Anthony Nwakaeme gibi kuvvetli topu saklayacak, bizi 3. Bölgede daha nazaran arkaya koşan oyuncularımız var. Hoca da ona göre oyun planı istiyor. Bu sene bence hocayla konuştuğumuzda onu söyledi. Geriden oyun kurarak, birinci bölgeden pasla çıkarak çalışacağını söyledi. Onu da çok analizlerle göstermeniz gerekiyor"