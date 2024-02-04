Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır: Bazı şeyler doğru gitmiyor

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Beşiktaş'a 2-0 yenilen ve ligde son 4 maçını kaybeden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ve sol bek Eren Elmalı maçı değerlendirdi.

EREN ELMALI: OYUNUN SONUCU BU DEĞİLDİ

Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey. Bir an önce 3 puan alıp eski havayı geri getirmeye çalışacağız. Bunun için çabalayacağız.

UĞURCAN ÇAKIR: BAZI ŞEYLER DOĞRU GİTMİYOR

4 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz.