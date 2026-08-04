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Trabzonspor, KAP'a bildirdi: Mohamed Salah'ta mutlu son! Mısırlı yıldız Türkiye'ye geliyor

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Mohamed Salah
Trabzonspor, KAPa bildirdi: Mohamed Salahta mutlu son Mısırlı yıldız Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 23:40

Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada görüşmelere başlandığını duyurduğu Mısırlı yıldız, yarın İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

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Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor.

Bordo-mavililer, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferi mutlu sonla tamamlandı. Trabzonspor, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı.

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KAP'A BİLDİRİLDİ!

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, KAPa bildirdi: Mohamed Salahta mutlu son Mısırlı yıldız Türkiyeye geliyor

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

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Trabzonspor, Mohamed Salah'ın yarın saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ayrıca "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

Trabzonspor, KAPa bildirdi: Mohamed Salahta mutlu son Mısırlı yıldız Türkiyeye geliyor

TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA

Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Trabzonspor, KAPa bildirdi: Mohamed Salahta mutlu son Mısırlı yıldız Türkiyeye geliyor

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Mohamed Salah

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