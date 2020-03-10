MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor kafilesi Malatya'da
GeriFutbol Trabzonspor kafilesi Malatya'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Trabzonspor kafilesi Malatya'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor kafilesi Malatya'da
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e taraftarlar çiçek verdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle